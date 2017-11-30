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Продолжается регистрация на выставку кабельно-проводниковой продукции Cabex 2018

Продолжается регистрация на выставку кабельно-проводниковой продукции Cabex 2018

15 января 2018, 09:00
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: Cabex-2018

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С 20 по 22 марта в КВЦ "Сокольники" состоится 17-я  Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2018. Организаторы – Группа компаний ITE, Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП), Ассоциация "Электрокабель".

Выставка Cabex – это значимое для отрасли бизнес-мероприятие, демонстрирующее новейшие достижения в области производства кабельно-проводниковой продукции для специалистов в области энергетики, электротехники, машиностроения, сотрудников и руководителей строительно-монтажных организаций, работников нефтегазовой и горнодобывающей отрасли, транспорта, связи и телекоммуникаций и других отраслей.

Ведущие российские и зарубежные производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции представят на выставке Cabex 2018 продукцию в разделах:

  • кабели и провода;
  • кабельные аксессуары;
  • электромонтажные изделия;
  • оборудование для монтажа и прокладки кабеля;
  • материалы для производства кабеля.

В этом году в выставке Cabex принимают участие более 140 компаний из России, Беларуси, Италии, Китая, Сербии, Словении, Турции, Франции. Среди участников такие ведущие российские и зарубежные кабельные компании, как "Камский кабель", "Холдинг Кабельный альянс", "Сарансккабель", "Москабельмет", Кабельный завод "Алюр", Торговый Дом "ВНИИКП", "Томский кабельный завод", Xinming (Китай), NOVKABEL (Сербия), TT OKROGLICA D.D (Словения), "Объединенная энергетическая компания", "Псковский Кабельный Завод", "Спецкабель", "Ункомтех", "Русская кабельная компания" и многие другие.

Посещение выставки Cabex - это возможность всего за 3 дня:

  • Провести личные переговоры с руководством кабельных компаний из различных регионов
  • Выбрать поставщика кабельно-проводниковой продукции в соответствии со своими задачами
  • Получить информацию о новинках кабельной отрасли и усовершенствованных образцах продукции
  • Узнать о перспективных технологиях и тенденциях кабельного рынка на мероприятиях деловой программы

Для бесплатного посещения выставки ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ>>

Генеральный спонсор выставки — Компания Xinming
Генеральный информационный партнер – портал RusCable.Ru

Компания: Cabex

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