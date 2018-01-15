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Отраслевые новости: Россия

СП "Роснано" и "Реновы" планирует начать экспорт солнечных панелей

СП Роснано и Реновы планирует начать экспорт солнечных панелей

15 января 2018, 16:07
Рубрика: Россия
Метки: ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Совместное предприятие (СП) "Роснано" и "Реновы" компания "Хевел", работающая в области солнечной энергетики, в 2018 году может начать экспорт солнечных панелей, сообщил генеральный директор "Роснано" Анатолий Чубайс.

Чубайс принял участие в 8-ой сессии ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике, проходящей в столице ОАЭ.

"Совершенно ясно, что мы способны выйти на экспорт, и мы выйдем, так или иначе, на серьезные экспортные поставки в 2018 году с нашими солнечными панелями. Недавно говорил с генеральным директором "Хевел" и точно понимаю, что общая задача для компании на 2018 год — впервые выйти на экспорт точно будет решена", — отметил Чубайс.

В ноябре гендиректор группы компаний "Хевел" (совместное предприятие "Реновы" и "Роснано") Игорь Шахрай говорил РИА Новости, что группа рассматривает возможности и условия участия в проекте по созданию глобального инновационного города Неом в Саудовской Аравии.

"Там есть одна сложность, в саудовском тендере будет довольно большой объем заказа, а для него, как правило, требуются доказательства уже имеющегося опыта работы за рубежом, а мы новички, мы только приходим за рубеж, там нам будет сложновато", — пояснил глава "Роснано".

РИА Новости

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