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Солнечная электростанция в Чернобыле заработает через несколько недель

Солнечная электростанция в Чернобыле заработает через несколько недель

15 января 2018, 14:39
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Украинско-немецкая компания Solar Chernobyl запустит первую на Украине солнечную электростанцию в ста метрах от саркофага Чернобыльской АЭС уже через несколько недель, сообщил директор компании Евгений Варягин.

"Солнечная электростанция сможет обеспечить энергией небольшую деревню или около 2 тысяч квартир", - цитирует Варягина агентство Франс-Пресс.

По его словам, солнечная установка должна заработать в течение нескольких недель.

Компания потратила миллион евро на установку 3,8 тысячи фотоэлектрических панелей, размещенных на площади 1,6 гектара, и надеется, что инвестиции окупятся в течение семи лет.

Как пишет агентство, несмотря на сокращение уровня радиации в результате установки защитного стального "саркофага" над зоной поврежденного реактора, дополнительные меры безопасности для солнечной станции все равно необходимы. Солнечные панели закреплены на основании бетонных блоков, а не на земле.

"Мы не можем бурить или копать здесь из-за строгих правил безопасности", - говорит Варягин, передает ПРАЙМ.

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