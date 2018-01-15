Сотни метров тепловой изоляции обновили на теплосетях в г. Энгельсе

В конце декабря 2017 года энергетики Саратовского филиала "Т Плюс" завершили работы по восстановлению изоляции трубопроводов. Всего в соответствии с разработанной программой было заменено более 40 км изоляции на теплотрассах в городах присутствия компании.

Несмотря на постоянно растущий и достигший более 500 млн рублей объем дебиторской задолженности за потребленные тепловые ресурсы в г. Энгельсе, работы проводились на трубопроводах надземной прокладки от Энгельсской ТЭЦ-3 по проспекту Строителей, ул. Полтавской и в Промышленной зоне.

Комплекс энергоэффективных мероприятий, нацеленный на повышение надежности теплоснабжения в Саратове, Энгельсе и Балакове, энергокомпания проводит ежегодно в соответствии с разработанной программой. Одним из направлений данной работы является замена и восстановление изношенной тепловой изоляции трубопроводов. Несмотря на реализацию существующей в компании программы, энергетики признательны за каждое поступившее обращение, позволяющее повысить качество теплоснабжения населения, в том числе от администрации района. В то же время компания надеется, что конструктивная позиция администрации Энгельсского района позволит не только оперативно решать вопросы, касающиеся качества теплоснабжения, но и позитивно повлияет на разрешение ситуации с дебиторской задолженностью потребителей Энгельса, в том числе финансируемых за счет средств муниципального бюджета.