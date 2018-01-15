Урупский муниципальный район КЧР – победитель конкурса "Район без потерь"

В филиале МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") подведены итоги конкурса "Район без потерь", который был инициирован в рамках реализации решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Главной целью конкурса, который проводился с мая по декабрь прошлого года, стало вовлечение органов муниципальной власти в решение вопросов, связанных со снижением уровня сверхнормативных потерь в электрических сетях и укреплением платежной дисциплины потребителей электроэнергии.

В рамках конкурса специально созданная комиссия ежемесячно оценивала работу энергетиков по снижению потерь в сетях, а также степень участия муниципальных образований в этой работе, в том числе учитывалось проведение в районах сходов граждан, встреч с представителями ТСЖ и управляющими компаниями, на которых отмечалась необходимость своевременной оплаты за услуги ЖКХ и недопущение хищений электроэнергии, совместные рейдовые мероприятия с энергетиками.

По всем показателям Урупский муниципальный район четыре раза становился победителем промежуточных этапов конкурса, и именно этот район был признан победителем по итогам года. Район, кстати, непростой в территориальном отношении – самый отдаленный, он расположен на границе с Краснодарским краем в горной части Карачаево-Черкесии на высоте около 1000 м над уровнем моря, при этом две трети территории района заняты лесами.

Как отмечает начальник Урупских РЭС Владимир Гайворонюк, с администрацией района сложились конструктивные отношения: инициативы энергетиков всегда находят поддержку у руководства муниципального образования, а все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Поэтому и конкурс "Район без потерь" был поддержан администрацией района, и победа в ней – это общая заслуга энергетиков и органов муниципальной власти.

Благодаря планомерной работе специалистов РЭС по выявлению фактов неучтенного энергопотребления, почти стопроцентному съему показаний с приборов учета потребителей, разъяснительной работе с населением, урупские энергетики показали наилучшую динамику по снижению потерь в сетях. Вместе с тем, специалисты РЭС в течение года выявили недобросовестных потребителей, нанесших самый большой ущерб электросетевой компании, - это два юридических лица из с. Курджиново, которые незаконно потребили 710 тыс. кВт.ч электроэнергии на сумму 1,8 млн рублей.

Со своей стороны и администрация муниципального образования во главе с Алексеем Шутовым прилагала все усилия для того, чтобы предотвратить хищения электроэнергии и улучшить ситуацию с платежами за потребленные энергоресурсы. Совместно с энергетиками проводилась разъяснительная работа с предприятиями ЖКХ, представителями ТСЖ, старшими многоквартирных домов и жильцами о необходимости установки общедомовых приборов учета электроэнергии и расчета по ним.

Поздравляя главу муниципального района Алексея Шутова от имени руководства МРСК Северного Кавказа и филиала "Карачаево-Черкесскэнерго", начальник Урупских РЭС Владимир Гайворонюк отметил, что совместная активная работа энергетиков и органов муниципальной власти позволили вывести Урупский муниципальный район в лидеры конкурса "Район без потерь". Он также вручил главе района памятный подарок и благодарственное письмо за подписью генерального директора ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрия Зайцева.

