В МИД назвали условия для строительства второй нитки "Турецкого потока"

Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" будет строиться только при получении твёрдых гарантий от Еврокомиссии, Россия готова к обсуждению маршрутов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Турецкий поток", который может быть продлён в Европу, пока только первая нитка, непосредственно для потребителей в Турции строится. А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая сейчас снова готова рассмотреть принять к себе вторую нитку "Турецкого потока", — сказал Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.

"Мы будем готовы на любой вариант, но вариант, который будет 100% гарантирован Еврокомиссией, как такой, который не будет сорван", — добавил министр.

РИА Новости