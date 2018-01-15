3M инвестирует 5,5 млн. $ в следующие 2 года в России

В 2018-2019 годах "3М Россия" намерены вложить 5,5 млн $ в свои производства и отдел R&D в России. Об этом сегодня объявил новый генеральный директор 3М в России Матс Фриберг во время пресс-конференции компании.

"В 2018 году намерена вложить 1,4 млн. $ в развитие производства в Татарстане, в ОЭЗ "Алабуга" для расширения продуктовой линейки жидких антикоррозионных покрытий для нефтегазовой промышленности России и СНГ", – сказал г-н Фриберг. В планах компании поставлять 30% продукции на экспорт, и первую партию рассчитывают отправить уже в первом квартале 2018 года.

Кроме того, в ОЭЗ "Алабуга" переведут отдел R&D из Великобритании, создав в особой экономической зоне центр экспертизы для всей компании.

В производственный комплекс в Волоколамске, который занимается производством средств индивидуальной защиты для промышленности, планируют инвестировать 1,4 млн. долл. В планах компании поставлять до 25% продукции на экспорт, в том числе половину от этого объема в страны Западной Европы.

Кроме того компания 3M в России планируют расширить свой сектор здравоохранения и безопасности пищевой промышленности.

Г-н Фриберг объявил сегодня и об изменениях в структуре 3M. С 1 января 2018 года созданы три новых региона: "3M Россия и СНГ" (включает Россию, Армению, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан); "3M Польша и Украина" (включает Польшу, Украину и Грузию); "3M Юго-Восточная Европа" (включает Грецию, Израиль, Румынию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Кипр, Косово, Македонию, Молдавию, Черногорию, Сербию, Словению). И реформирован регион Западной Европы, ставший "3M Северный и Балтийские страны" (включает Данию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Эстонию, Латвию, Литву).

Для RusCable.Ru г-н Фриберг прокомментировал и продажу телекоммуникационного бизнеса компании. Сейчас идет обсуждение условий сделки между 3M и Corning о приобретении 3M Communication Markets Division, в рамках которого Corning отойдет и производство оптоволоконного и медного кабеля. "Ожидается, что все условия согласуют к середине 2018 года", – сказал он.