АО "ОЭК" подвело итоги работы по профессиональному обучению работников в 2017 году

АО "Объединенная энергетическая компания" подвело итоги работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников в 2017 году. В 2017 году учебным центром АО "ОЭК" было организовано получение дополнительного профессионального образования 1624 работниками технического блока.

В прошедшем году основные усилия были сосредоточены на обучении по промышленной безопасности по темам: "Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (кранов, кранов-манипуляторов, подъёмников)", "Стропальщик", "Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)". Особое внимание было уделено обучению работников, занимающихся эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки по вопросам организации работ на проезжей части дорог и магистралей г. Москвы.

В течение года проведена очередная переаттестация руководителей по направлениям "Охрана труда для руководителей и специалистов" и "Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов", обучены члены центральной экзаменационной комиссии и постоянной действующей комиссии компании. В связи с внесением изменений в Правила по охране труда при выполнении работ на высоте, по данному направлению также проводилось обучение работников АО "ОЭК".

В соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства руководитель, ответственный за организацию природоохранной деятельности в АО "ОЭК", специалисты-экологи регулярно проходят обучение в специализированных образовательных организациях. Кроме того, проведено обучение работников районов электрических сетей, при выполнении своих основных функций осуществляющих транспортирование производственных отходов I-IV классов опасности.

АО "ОЭК" в полной мере осознает необходимость профессиональной подготовки работников, поэтому в компании постоянно ведется совершенствование уровня их знаний и навыков. Кадровая политика компании нацелена на привлечение высококвалифицированных специалистов, обучение, развитие персонала и мотивацию его на достижение высоких результатов.

