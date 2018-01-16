Андрей Муров принял участие в заседании попечительского совета Московского энергетического института

Заседание прошло под руководством председателя попечительского совета МЭИ - Министра энергетики РФ Александра Новака, в нем приняли участие ректор МЭИ Николай Рогалев, представители органов власти, руководители энергетических компаний и научных организаций.

В 2017 году ФСК ЕЭС взаимодействовала с 110 образовательными учреждениями, с 52 вузами и 13 ссузами действовали двусторонние соглашения о сотрудничестве. С МЭИ с 2014 года ФСК ЕЭС взаимодействует на базе многоуровневого соглашения, которое включает вопросы подготовки специалистов, переподготовки и повышения квалификации персонала компании, совершенствования учебных программ.

ФСК ЕЭС организует прохождение учебной, производственной и преддипломной практики для студентов, в том числе на оплачиваемых рабочих местах. На базе центра подготовки персонала "Белый Раст" ФСК ЕЭС проводится обучение студентов по программе "Школа молодого инженера". Ежегодно формируются студенческие отряды для участия в возведении и реконструкции объектов компании, их участниками стали уже почти 700 студентов МЭИ.

В 2017 году ФСК ЕЭС оказала МЭИ содействие в модернизации лабораторий автоматики, АСКУЭ и научно-исследовательских работ кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем. Это позволит не только повысить качество обучения за счет использования самого современного оборудования, но и осуществлять НИОКР. Ранее при содействии компании в МЭИ был создан научно-образовательный центр "Надежность и эффективность РЗА и телекоммуникаций в интеллектуальной электроэнергетической системе с активно-адаптивными сетями" имени Анатолия Федоровича Дьякова.

На базе МЭИ работает оргкомитет молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ. ФСК ЕЭС с 2015 года председательствует в российском подразделении этой международной организации. Проведены 19 молодежных мероприятий, включая олимпиады, конкурсы, конференции и лекций отраслевых подкомитетов, в них участвовали более 300 экспертов, 67 ведущих технических вузов страны, 3800 студентов, из которых 600 представляли МЭИ.