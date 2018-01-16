Энергетики "Дагестанской сетевой компании" восстанавливают несколько обесточенных сел Сергокалинского района

15 января 2018 г. в 18.50 мск произошло аварийное отключение ВЛ 35 кВ №30 "Сергокала – Мулебки", которая находится в зоне ответственности управляемого МРСК Северного Кавказа "Дагестанская сетевая компания" (входит в группу компаний "Россети"). В результате короткого замыкания на линии, обесточенными оказались пять сел Сергокалинского района Дагестана. Отключенная мощность составила 3 МВт.

Сразу после случившегося, был организован обход воздушной линии оперативной выездной бригадой Сергокалинских районных электрических сетей (РЭС), с целью выявления места повреждения. Однако из-за того, что аварийно отключенная линия, протяженность которой составляет 20 км, проходит по сложной лесистой местностью, проводить работы не представлялось возможным. Было принято решение отложить обход до утра. 16 января с шести часов утра организован повторный обход воздушной линии 35 кВ №30 "Сергокала – Мулебки" бригадой Службы ВВЛ производственного участка Центральных электрических сетей (ПУ ЦЭС) в составе шести человек.

Стоит отметить, что запитать потребителей по резервной линии невозможно, так как подстанция "Мулебки" – тупиковая. Однако социально значимых объектов в зоне отключения нет.

Энергетики планируют полное восстановление электроснабжения обесточенных сел сегодня.