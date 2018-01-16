Энергоснабжение Сергокалинского района полностью восстановлено

В 12.36 мск возобновлена подача электроэнергии в села Сергокалинского района, которые были обесточены из-за аварийного отключения ВЛ 35 кВ "Сергокала – Мулебки". Воздушная линия находится в зоне ответственности управляемого МРСК Северного Кавказа "Дагестанская сетевая компания" (входит в группу компаний "Россети").

К ликвидации последствий аварии были привлечены две бригады службы ВВЛ производственного участка Центральных электрических сетей (ПУ ЦЭС) в составе шести человек и трех единиц спецтехники.

Восстановительные работы осложнял тот факт, что отключенная линия, протяженность которой составляет 20 км, проходит над сложной лесистой местностью. Чтобы найти место повреждения, энергетикам пришлось совершить два обхода, первый из которых не дал результата, второй – был перенесен на утро, так как проводить работы ночью не представлялось возможным.

Аварийное отключение ВЛ 35 кВ "Сергокала – Мулебки" произошло 15 января 2018 г. в 18.50 мск. В результате короткого замыкания на линии обесточенными оказались пять сел Сергокалинского района Дагестана. Отключенная мощность составляла 3 МВт. Социально значимых объектов в зоне отключения не было.