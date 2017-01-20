Группа "Интер РАО" застраховала 19 энергоблоков на 94 млрд руб

Группа "Интер РАО" совместно с АО "СОГАЗ" (победителем тендерных процедур) и международным брокером Willis Towers Watson приступили к реализации программы страхования имущества и предпринимательских рисков, в рамках которой предоставлена защита энергоблоков, введённых в эксплуатацию в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), от перерывов в работе. По данной программе с начала 2018 года застраховано 19 энергоблоков АО "Интер РАО – Электрогенерация", АО "Нижневартовская ГРЭС" и АО "ТГК-11" суммарно на 94 млрд рублей.

Страхование предпринимательских рисков позволит компаниям Группы "Интер РАО" в случае перерывов в работе новых энергоблоков возместить ущерб, полученный от уменьшения плановой выручки на рынке мощности, а также возместить дополнительные расходы, понесённые для предотвращения или минимизации такого снижения. Максимальный период возмещения (период покрытия снижения выручки) составляет до двух лет. Договоры страхования также содержат методику урегулирования убытков, связанных с перерывом в производственной деятельности, базирующуюся на правилах и принципах работы ОРЭМ.

"Более 60% страхового риска размещено по системе перестрахования – с использованием факультативных ёмкостей международных перестраховочных компаний с рейтингом финансовой надёжности А- и выше по шкале S&P, - заявил член правления – руководитель финансово-экономического центра ПАО "Интер РАО" Евгений МИРОШНИЧЕНКО. - Практика страхования энергооборудования от перерывов в работе является мировой и постепенно внедряется в России. Надёжная страховая и перестраховочная защита повышает уровень финансовой стабильности и защищённости компаний Группы "Интер РАО", что, в свою очередь, призвано обеспечить ещё более качественное и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией".