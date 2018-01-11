Ивэнерго: повышение квалификации персонала – залог успешного развития

В 2017 году обучение прошли 838 сотрудников филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго". Наиболее востребованными стали программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим специальностям: электромонтер, электрослесарь, контролер энергонадзора, машинист бурильно-крановой самоходной машины, стропальщик, вальщик леса.

Обучающие мероприятия прошли на базе профильного частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Ивановский учебный центр "Энергетик". Кроме того, активно велась подготовка персонала на рабочих местах под руководством опытных наставников. Приоритетными задачами подготовки стали безопасность профессиональной деятельности, а также профилактика ошибок в работе персонала. В ходе обучения сотрудники предприятия обеспечивались всей необходимой литературой и наглядными пособиями.

Профессиональные знания ежегодно повышают также руководители и специалисты из числа инженерного состава предприятия. Многолетним партнером "Ивэнерго" в сфере подготовки сотрудников является Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина. В 2017 году здесь прошли повышение квалификации 17 руководителей и специалистов.

Одним из основных направлений работы "Ивэнерго" в области управления персоналом является работа по формированию кадрового резерва, включающая в себя обучение, развитие профессиональных и управленческих навыков сотрудников. В прошедшем году резервисты "Ивэнерго" приняли участие в тренингах "Основы управленческого мастерства", "Управление в чрезвычайных ситуациях", "Управление персоналом в условиях VUCA (изменчивости и неопределенности)", Эффективные коммуникации". Обучающие мероприятия помогли не только повысить уровень профессиональных знаний, но и создали благоприятную атмосферу в коллективе, побудили к поиску и применению новых форм работы.

Напомним, для каждого члена кадрового резерва филиала "Ивэнерго" утверждены целевые должности, сформированы индивидуальные планы развития, определены наставники из числа наиболее компетентных работников электросетевого предприятия.

Филиал "Ивэнерго" - крупнейшее электросетевое предприятие Ивановской области с высоким уровнем социальной ответственности. Поэтому обеспечению культуры труда, росту образованности сотрудников, созданию благоприятных условий для их развития и укрепления здоровья уделяется повышенное внимание. От профессионального уровня персонала зависят стабильность работы и развития энергопредприятия, надежность электроснабжения потребителей региона, результативность выполнения основных производственных задач и обеспечение безопасности производственного процесса.