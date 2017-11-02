Кабельные лотки КОРОБОВ на Омском НПЗ

Как сообщает пресс-служба АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ" - "На площадке строительства новой установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ Омского НПЗ "Газпром нефти" завершена уникальная операция по подъему и монтажу крупногабаритного оборудования.

Две колонны, предназначенные для атмосферной и вакуумной перегонки нефти, увеличат глубину переработки и выход светлых нефтепродуктов. Строительство ЭЛОУ-АВТ входит в число основных проектов второго этапа крупномасштабной модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает компания "Газпром нефть".

Оборудование изготовлено в Волгограде и Волгодонске специалистами "Волгограднефтемаш" и вологодонского филиала "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион государственной корпорации "Росатом"). Общая масса смонтированных колонн превышает 1 тыс. тонн. На площадке продолжаются работы по установке внутриколонного оборудования.

Новый комплекс ЭЛОУ-АВТ, строительство которого началось в 2016 году, позволит вывести из эксплуатации установки первичной переработки нефти предыдущего поколения. На сегодняшний день на строительной площадке смонтировано около 14 тыс. м³ металлоконструкций, поставлено 78% оборудования, смонтировано 100% крупногабаритного оборудования. Мощность комплекса составит 8,4 млн тонн нефти в год."

Следует отметить, что предприятия группы компаний КОРОБОВ, активно участвуют в модернизации Омского НПЗ. Принимая во внимание важность объекта, к качеству поставляемых кабельных лотковпредъявляются особые требования.

С полным перечнем объектов вы можете познакомиться в разделе "Референс-лист".