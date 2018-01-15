МРСК Центра и Приволжья: долги за услуги по передаче электроэнергии – угроза надежному электроснабжению потребителей

По итогам 11 месяцев 2017 года объем просроченной дебиторской задолженности перед ПАО "МРСК Центра и Приволжья", накопленный потребителями услуг по передаче электроэнергии, составил 15 млрд руб.

Наиболее действенными мерами для укрепления финансовой дисциплины остаются претензионно-исковая работа и последующие исполнительные мероприятия, проводимые сотрудниками энергокомпании совместно с Федеральной службой судебных приставов и кредитно-финансовыми учреждениями. В период с января по ноябрь 2017 года включительно вступили в силу 763 исковых дела о взыскании задолженности по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии на общую сумму 2,8 млрд рублей, по состоянию на 1 декабря в суде рассматривалось 443 дела, а общая сумма предъявленных к взысканию средств составила 5,2 млрд руб. Кроме того, за 11 месяцев 2017 года на счета энергокомпании поступило более 500 млн рублей пени за просрочку платежей.

Энергетики напоминают, что согласно российскому законодательству организациям-неплательщикам может угрожать полное прекращение или ограничение электроснабжения, а их руководству - дисквалификация и даже уголовное преследование. Для энергосбытовых компаний формирование долгов чревато потерей статуса гарантирующих поставщиков электроэнергии.

Вопрос взыскания дебиторской задолженности крайне важен с точки зрения обеспечения надежного электроснабжения потребителей, поскольку средства, получаемые за услуги по передаче электроэнергии, направляются в первую очередь на строительство, модернизацию и ремонт электросетевой инфраструктуры, надежное функционирование которой особенно важно в осенне-зимний период.