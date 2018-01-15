Минпромторг России начинает выдачу лицензий на импорт или экспорт отдельных видов товаров в электронной форме

С 15 января 2018 г. Минпромторг России приступает к выдаче лицензий на импорт или экспорт отдельных видов товаров в форме электронных документов с использованием государственной информационной системы - автоматизированной информационной системы "Внешнеторговая информация". Указанная информация доведена до сведения таможенных органов.

Обращаем внимание, что в соответствии с Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) при выдаче (оформлении) лицензии в форме электронного документа, представление заявителем оригинала лицензии на бумажном носителе в таможенный орган не требуется. При этом, выданная (оформленная) лицензия в форме электронного документа доступна в личном кабинете заявителя.

При возникновении технических вопросов, связанных с получением электронной лицензии на портале поддержки участников внешнеторговой деятельности (www.non-tariff.gov.ru), следует обращаться в службу технической поддержки Минпромторга России (e-mail: support@non-tariff.gov.ru, тел.:+7 (499) 346-05-05).

Справочно:

Услуга выдачи лицензий реализуется в целях исполнения положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), связанных с представлением документов, необходимых для совершения таможенных операций, в виде электронных документов, а так же для совершенствования процесса оказания государственной услуги по выдаче лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров.