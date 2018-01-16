Мировая промышленность не подготовилась к революции

Четвертая индустриальная революция и новые технологии — интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника и 3D-печать — подталкивают развитие производственных практик и бизнес-моделей, которые сильно изменят сферу производства, констатируют эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Это угрожает и традиционной модели конкурентоспособности, основанной на экспорте дешевых промтоваров. Скорость и масштаб изменений требуют от стран пересмотра индустриальных стратегий, начиная с понимания ключевых факторов и условий трансформации и оценки текущего уровня готовности к ней.

Подготовленный ВЭФ доклад "Готовность к будущему производства-2018" оценивает потенциал 100 стран по двум индексам: структуры производства (он отражает сложность и масштаб нынешней производственной базы) и его драйверов (учитывает уровень развития технологий и инноваций, человеческого капитала, институциональной структуры и степень участия в глобальной торговле и инвестициях). На ВЭФ разделили страны по оценкам на четыре "архетипа" — страны-лидеры с высокими баллами по обоим показателям (это 25 стран Европы, Северной Америки и Восточной Азии), страны с предыдущим технологическим укладом (хорошей "унаследованной" базой, но недостаточным потенциалом — к их числу отнесена и Россия), страны с высоким потенциалом развития технологий при скромной базе и "зарождающиеся", не имеющие ни того, ни другого. На долю лидеров сейчас приходится 75% добавленной стоимости глобальной промышленности, отмечают на ВЭФ. Так, около 70% продаж робототехники сосредоточено в Китае, Германии, Японии, Южной Корее и США. Ни одна из стран не смогла стать абсолютным лидером: по структуре производства лидирует Япония (8,99 балла из 10), индекс драйверов максимален у США (8,16 балла).

РФ, обладающая 13-м по размеру производственным сектором в мире, получила 5,71 балла (35-е место) и 5,3 балла (43-е место) соответственно. Несмотря на высокий уровень образования, работникам недостает коммуникационных и креативных навыков, а властям следует теснее сотрудничать с представителями промышленности и образования и развивать региональные инновационные и исследовательские центры, полагают на ВЭФ. Как и другим странам группы, РФ грозит соперничество как со стороны стран-лидеров с их более совершенным производством, так и со стороны "зарождающихся", где дешевле рабочая сила.

Коммерсант