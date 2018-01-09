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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" заключило более 14 тысяч договоров на технологическое присоединение в 2017 году

Мособлэнерго заключило более 14 тысяч договоров на технологическое присоединение в 2017 году

16 января 2018, 15:06
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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По итогам 2017 года АО "Мособлэнерго" на территории обслуживаемых муниципальных образований заключило 14 445 договоров на общую мощность 384 МВт. По данным департамента технологических присоединений компании, осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям компании на 11 597 объектах, а присоединенная мощность составила 265 МВт.

Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Клинском, Пушкинском, Одинцовском районах Подмосковья, а также в Химках и Мытищах.

Всего за прошедший год сотрудниками АО "Мособлэнерго" обработано более 15 тысяч заявок на технологическое присоединение на суммарную мощность 555 МВт.

Объемы работ по технологическому присоединению в сравнении с 2016 годом увеличились: заключено на 1 тысячу больше договоров, выполнено на 1 тысячу больше присоединений.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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