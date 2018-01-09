"Мособлэнерго" заключило более 14 тысяч договоров на технологическое присоединение в 2017 году

По итогам 2017 года АО "Мособлэнерго" на территории обслуживаемых муниципальных образований заключило 14 445 договоров на общую мощность 384 МВт. По данным департамента технологических присоединений компании, осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям компании на 11 597 объектах, а присоединенная мощность составила 265 МВт.

Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Клинском, Пушкинском, Одинцовском районах Подмосковья, а также в Химках и Мытищах.

Всего за прошедший год сотрудниками АО "Мособлэнерго" обработано более 15 тысяч заявок на технологическое присоединение на суммарную мощность 555 МВт.

Объемы работ по технологическому присоединению в сравнении с 2016 годом увеличились: заключено на 1 тысячу больше договоров, выполнено на 1 тысячу больше присоединений.