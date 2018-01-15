На Воткинской ГЭС выведен в капитальный ремонт гидроагрегат № 10

На Воткинской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") начался капитальный ремонт гидроагрегата №10, установленной мощностью 100 МВт. Основные работы выполняет персонал Воткинского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Чайковский, в рамках программы ремонтов филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС".

Ремонт планируется завершить в апреле 2018 года. Комплекс работ включает в себя капитальный ремонт гидротурбины, механической и электрической части генератора. Специалисты выполнят ремонт оборудования маслонапорной установки, системы пожаротушения генератора, испытания обмоток статора и ротора, обслуживание системы автоматического управления гидроагрегатом, дефектоскопию лопастей рабочего колеса, ремонт подпятника и направляющих подшипников.

Наряду с программой ремонтов на Воткинской ГЭС реализуется программа комплексной модернизации (ПКМ). Согласно этой программе в июне 2017 года введен в эксплуатацию первый модернизированный гидроагрегат (станционный №4). В настоящее время идут работы по замене гидроагрегата №7, которые планируется завершить в июне 2018 года.

На Воткинской ГЭС планомерно реализуются производственные программы ремонтов, направленные на поддержание высокого уровня безопасности станции и надежности эксплуатации оборудования. Реализация программ также направлена на минимизацию рисков недовыработки электрической энергии и невыполнения задания по поставкам рабочей мощности в результате отказа оборудования, расширение и качественное обновление энергетических активов компании.