На базе ЦНИИТМАШ прошла стажировка в рамках отраслевой программы развития "Новые продукты Росатома"

На базе АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошла отраслевая стажировка "Аддитивные технологии, практика запуска нового направления бизнеса" для участников образовательных программ "Экономика конструирования" и "Бизнес-мастерская" в рамках отраслевой программы развития "Новые продукты Росатома". Участниками стали представители предприятий различных дивизионов Госкорпорации Росатом: сотрудники АО "ВНИИНМ", АО "КОНСИСТ-ОС", АО "ВНИИХТ", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ", АО "ВНИПИпромтехнологии", АО "Атомэнергоремонт". Мероприятие проведено по заказу Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации Росатом и организовано АНО "Корпоративная Академия Росатома" совместно с ЦНИИТМАШ.

Программа стажировки включала в себя знакомство с основными трендами в области аддитивных технологий, практическими рекомендациями по запуску новых направлений бизнеса. Открыл ее первый заместитель генерального директора АО "Наука и инновации" Алексей Дуб. В своем докладе он обозначил ключевые этапы технологического процесса и преимущества аддитивных технологий. Также он рассказал о прогнозе развития рынка аддитивных технологий и наиболее перспективных областях их потребления, поделился опытом "Росатома" во внедрении производства с использованием аддитивных технологий и результатами их развития в контуре Госкорпорации.

Следующим докладчиком стал заместитель генерального директора по научной работе Константин Косырев. Он рассказал об истории ЦНИИТМАШ и о том, что представляет собой институт сегодня: о его целях и задачах, структуре и взаимодействии с потребителем, ключевых функциях в структуре Госкорпорации и направлениях деятельности – как традиционных, так и инновационных. Отдельное внимание в своем докладе он уделил оборудованию для аддитивного производства и деятельности лаборатории аддитивных технологий.

В рамках технического тура по ЦНИИТМАШ заместитель директора института технологии поверхности и наноматериалов по планово-производственной работе Евгений Третьяков рассказал о принципах работы головного образца установки для послойного наращивания методом селективного лазерного плавления из металлических порошковых материалов MeltMaster3D-550, разработанного и собранного в ЦНИИТМАШ, продемонстрировал процесс его работы и опытные образцы, а также ответил на вопросы присутствующих.

Начальник отдела маркетинга и стратегического планирования АО "Наука и инновации" Петр Зеленов рассказал участникам о поиске идей в рамках развития новых направлений бизнеса, разработке и утверждении продуктовой стратегии, а также дал практические советы по регистрации проектов в области аддитивных технологий.

Выбор ЦНИИТМАШ в качестве площадки для стажировки не случаен. В ЦНИИТМАШ собран богатый опыт научных исследований в материаловедении, разработке технологических процессов и машиностроении. В процессе стажировки удалось сформировать картину успеха, показать практическую достижимость поставленных целей по организации новых направлений бизнеса и создать условия для полноценного обмена опытом.

Участники отметили, что отраслевая стажировка оказалась для них полезной и дала возможность не только узнать больше об аддитивных технологиях, но и существенно продвинуться в вопросах кооперации предприятий Росатома в рамках данного направления нового бизнеса.