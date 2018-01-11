Нижновэнерго: свыше 3200 фактов хищения электроэнергии пресечено в Нижегородской области за 2017 год

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" продолжают реализацию комплекса мероприятий по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии. В 2017 г. было выявлено 3204 факта хищения, потери энергокомпании превысили 68 128 220 кВт*ч.

В указанный период нижегородские энергетики провели 1808 рейдов по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 261 составили случаи бездоговорного и 2943 безучетного потребления электроэнергии. В 129 случаях потребители использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие исказить показания счетчиков. В результате противоправных действий сетевой компании нанесен ущерб на сумму более 328,99 млн рублей. По всем выявленным фактам составлены соответствующие акты, часть материалов передана в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Энергетики напоминают, что наказание за энерговоровство неминуемо. Причем, в случае выявления хищений электроэнергии, нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Филиал "Нижновэнерго" намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7(920)05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.