Размещение оборудования связи предусмотрят в строительных нормах

Государство пошло навстречу операторам связи, много лет требующим упростить размещение своей инфраструктуры в жилых домах. Строительные нормы и правила (СНиП) будут дополнены требованиями предусматривать в домах места для оборудования не менее двух операторов ШПД, что по замыслу Минкомсвязи должно "решить вопрос конкуренции". Но для окончательного решения проблем компании ждут поправок к Жилищному кодексу, которые пока остаются на согласовании государственно-правового управления президента.

Минстрой подписал приказ об изменениях в СНиП, касающихся требований к инженерным сооружениям многоквартирных домов для размещения инфраструктуры связи, сообщила Минкомсвязь, по предложению которой были внесены поправки. В частности, на этапе проектирования многоквартирного дома рекомендовано на каждом этаже предусмотреть места для размещения оборудования связи, для организации ШПД допускается использовать телефонную сеть, скорость доступа в интернет должна составлять не менее 100 Мбит/с. Также в доме должно быть представлено не менее двух операторов ШПД, что решает "вопрос конкуренции", указывает Минкомсвязь. Полностью приказ Минстроя пока не опубликован, в его пресс-службе на запрос “Ъ” не ответили.

Изменения направлены на инфраструктурное обеспечение новых домов сетями связи по аналогии с инфраструктурой электроснабжения, пояснил “Ъ” собеседник на рынке связи. По словам исполнительного директора ассоциации управляющих организаций "Новое качество" Олеси Лещенко, требования Минстроя распространяются на новые дома, а также те, в которых планируется реконструкция или капитальный ремонт. "Если дом будет сдан в эксплуатацию с такими новыми характеристиками, управляющей организации нужно будет только учесть необходимость обслуживания этих каналов и включить это в перечень работ в договоре управления",— уточняет она. Госпожа Лещенко отметила, что документ Минстроя отвечает только на вопросы технического характера, в то время как для решения спора о порядке допуска операторов в многоквартирный дом управляющими компаниями требуются изменения в Жилищном кодексе: "Они должны закрепить принцип безвозмездности такого доступа".

Как сообщал “Ъ” в августе 2017 года, такие изменения в Жилищный кодекс также подготовила Минкомсвязь. В соответствии с последней версией законопроекта операторы смогут получить доступ к общедомовой инфраструктуре в случае заключения договора "с собственником помещения". Таким образом, упростятся отношения между операторами и управляющими компаниями, которые сейчас по закону должны получить разрешение на доступ у общего собрания собственников. Как заявили “Ъ” в Минкомсвязи, законопроект готов и ждет согласования от государственно-правового управления президента.

В "Вымпелкоме" вчера сообщили, что в целом приветствуют упрощение процедур создания инфраструктуры связи. В NetbyNet (дочерний интернет-провайдер "МегаФона") считают, что пока проекты актов Минстроя не опубликованы, рано говорить, как именно они повлияют на деятельность операторов. "Хочется верить, что новые правила размещения каналов связи помогут упростить вопросы доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома",— надеются в компании. В "МегаФоне" отказались от комментариев до публикации проектов на сайте Минстроя. В МТС комментариев не предоставили.

Источник: Коммерсант