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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году филиал "Владимирэнерго" расширил и расчистил 1702 га трасс воздушных линий электропередачи

В 2017 году филиал Владимирэнерго расширил и расчистил 1702 га трасс воздушных линий электропередачи

16 января 2018, 17:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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Энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" планомерно реализуют технические мероприятия, направленные на повышение уровня безаварийной работы объектов распределительного электросетевого комплекса Владимирской области.

В 2017 году было расчищено и расширено 1702 га трасс ВЛ напряжением от 6 до 110 кВ. Эта работа проводилась несколькими способами: ручным с помощью бензопил и кусторезов, и с использованием новой современной спецтехники. Например, специальные тракторы-мульчеры удаляют и перемалывают в щепу деревья до 25 см в диаметре, что избавляет от затрат по вывозу не имеющей товарной ценности древесины и снижает риск возгорания остатков под ЛЭП.

Большинство воздушных линий электропередачи (ВЛ), обслуживаемых филиалом ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго", проходит по лесам. Ветви деревьев при неблагоприятных погодных условиях (сильном ветре, снегопаде, ледяном дожде) могут упасть на провода и стать причиной нарушения электроснабжения. Поэтому энергетики уделяют особое внимание расширению просек ЛЭП до утверждённых природоохранным законодательством нормативов и расчистке трасс ВЛ от древесной и кустарниковой поросли.

Энергетики подчеркивают, что качественное и своевременное выполнение работ по расчистке и расширению трасс ВЛ минимизирует риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешного прохождения периода максимальных нагрузок.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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