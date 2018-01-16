В Шотландии опубликована стратегия развития энергетики до 2030 г.

Правительство Шотландии опубликовало первую энергетическую стратегию, предусматривающую шесть приоритетных стратегических направлений развития энергетического сектора, включая:

защиту потребителей от чрезмерных затрат и оказание им помощи в использовании новых возможностей в сфере энергетики; повышение энергоэффективности частных и промышленных объектов; расширение использования возобновляемых источников энергии с одновременным созданием новых рабочих мест; обеспечение доступа частных и промышленных потребителей к надежным и управляемым источникам энергии; поддержка инновационных проектов и проектов интеграции местных энергосистем в целях стимулирования экономического роста местных сообществ; поддержка инвестиций и инноваций в нефтегазовом секторе, включая геологоразведку, проектирование подводных инженерных сооружений и энергетической инфраструктуры, технологий улавливания, использования и захоронения СО2.

В соответствии с правительственной стратегией предполагается к 2030 г. обеспечить 50% удовлетворение спроса на электроэнергию и тепло со стороны населения и транспорта за счет ВИЭ.

Основная ставка при этом делается на ветроэнергетический потенциал страны. Так, согласно заявлениям правительства, в Шотландии будет размещено 25% европейской офшорной ветровой генерации, а сооружение ВЭС на шельфе может стать конкурентоспособным со строительством традиционной генерации с 2030 г. Для достижения установленных в стратегии целевых показателей необходимо к 2030 г. ввести в эксплуатацию порядка 11-17 ГВт установленной мощности ВИЭ-генерации.

В период действия стратегии планируется продолжить изучение влияния новых источников энергии на работу энергосистемы в целях увеличения доли ВИЭ- генерации с одновременным повышением их управляемости в целях повышения надежности и устойчивости энергосистемы.