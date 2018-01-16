В Шотландии опубликована стратегия развития энергетики до 2030 г.

Хронология RusCable.Ru за 2017 год
16 января 2018, 14:55
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Правительство Шотландии опубликовало первую энергетическую стратегию, предусматривающую шесть приоритетных стратегических направлений развития энергетического сектора, включая:
В соответствии с правительственной стратегией предполагается к 2030 г. обеспечить 50% удовлетворение спроса на электроэнергию и тепло со стороны населения и транспорта за счет ВИЭ.
Основная ставка при этом делается на ветроэнергетический потенциал страны. Так, согласно заявлениям правительства, в Шотландии будет размещено 25% европейской офшорной ветровой генерации, а сооружение ВЭС на шельфе может стать конкурентоспособным со строительством традиционной генерации с 2030 г. Для достижения установленных в стратегии целевых показателей необходимо к 2030 г. ввести в эксплуатацию порядка 11-17 ГВт установленной мощности ВИЭ-генерации.
В период действия стратегии планируется продолжить изучение влияния новых источников энергии на работу энергосистемы в целях увеличения доли ВИЭ- генерации с одновременным повышением их управляемости в целях повышения надежности и устойчивости энергосистемы.