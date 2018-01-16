В филиале "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс избран председатель Совета молодежи

Молодые специалисты филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс избрали председателя единого Совета молодежи компании. По результатам проведенного голосования им стал инженер по турбинному оборудованию котлотурбинного цеха Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Сергей Васильев.

Выборы проходили путем тайного голосования. Участие в них приняли активные представители Совета молодежи из всех городов присутствия филиала: Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска. Претендовать на должность председателя мог любой из активистов.

В итоге, в выборах участвовали четыре кандидата. Чтобы лучше узнать сильные стороны и планы каждого из них, до голосования все молодые специалисты приняли участие в деловой игре, по завершению которой претендентам на должность дали возможность выступить с предвыборной речью. Представитель Йошкар-Олы получил поддержку большинством голосов.

В ближайшее время избранному председателю предстоит доработать план деятельности Совета молодежи филиала на 2018 год, который молодые люди разработали на деловой игре, и представить его на согласование руководству филиала.

Напомним, основными задачами Совета молодежи филиала являются развитие молодежного движения, защита социально-экономических и трудовых прав молодых специалистов, создание условий для творческой и научно-технической реализации, а также вовлечение молодежи в активную производственную и социально-культурную жизнь.

Членом Совета молодежи являются сотрудники компании моложе 35 лет. На сегодняшний день в филиале "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс трудится 280 человек, которым не исполнилось 36 лет. Это почти 25% от общего числа персонала.