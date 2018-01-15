Выставка Cabex /ITE Москва выступила партнером девятой встречи поставщиков и потребителей электротехнической продукции "RusCableCLUB 2018"

Выставка Cabex /ITE Москва выступила официальным партнером и участником центрального отраслевого развлекательно-делового мероприятия года – девятой встречи поставщиков и потребителей электротехнической продукции "RusCableCLUB 2018". От представителей организаторов ожидается специальный конкурс для участников клуба.

Большинство встреч RusCableCLUB проходили в марте, в Москве, во время проведения Международной выставки Cabex. Почему? Все просто. Cabex – это основная выставка для каждого, кто трудится в кабельной промышленности. Каждый год сюда съезжаются тысячи специалистов со всей страны, приезжают зарубежные коллеги. Cabex – это отчет, конец и начало нового года для каждой компании-участницы. Это самое удобное время для того, чтобы совместить работу и отдых, то для чего создан RusCableCLUB.

Выставку Cabex на протяжении почти 20 лет совместно с ВНИИКП и Ассоциацией "Электрокабель" организовывает ITE Москва (входит в Международная Группа компаний ITE). Это единственная в России международная выставка по направлению кабельно-проводниковой продукции.

В прошлом году этот уникальный отраслевой выставочный проект вызвал большой интерес специалистов в области энергетики, электротехники, машиностроения, строительства, нефте-газовой и горнодобывающей промышленности, связи и телекоммуникаций. Cabex 2017 посетили 4293 человека, что на 9% больше, чем в прошлом году. При этом доля потенциальных байеров среди посетителей составила 71%. География посетителей охватывала 35 стран мира и 66 российских регионов.

Площадь выставки выросла на 10% - в Cabex 2017 приняли участие 131 компания из 8 стран мира. Среди них - не только ведущие российские производители кабеля и провода - заводы "Камский кабель", "Подольск-кабель", ГК "Севкабель", "Холдинг Кабельный Альянс", группа компаний "Москабельмет", но и крупнейшие международные корпорации Leoni, Nexans и Prysmian, которые в этом году после долгого перерыва вернулись на выставку с большими стендами. Российский рынок кабельно-проводниковой продукции оживился, что привлекло к участию мировых лидеров отрасли.

На стендах участников демонстрировался полный ассортимент выпускаемой продукции и новинки, проводилась демонстрация характеристик безопасной кабельно-проводниковой продукции. Посетители могли провести личные переговоры с руководством ведущих кабельных заводов.

В 2018 году выставка Cabex пройдет 20 по 22 марта, в выставочном центре Скольники, павильоне номер 4. Организаторы ожидают высокий интерес к участникам экспозиции, а также к деловой программе, и приглашают получить бесплатный билет на выставку >>>.

Международная Группа компаний ITE, лидер по организации выставок в России, входит в пятерку ведущих выставочных компаний мира. Ежегодно 30 офисов Группы организуют более 230 мероприятий в 15 странах мира. В России офисы компании расположены в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Выставки ITE охватывают ключевые сектора экономики государства: энергетику и нефтегазовую отрасль, транспорт и логистику, сельское хозяйство, строительство и недвижимость, пищевую промышленность, сферу услуг, образование и другие. Мероприятия ITE проходят при поддержке отраслевых министерств и ведомств, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства России, региональных органов законодательной и исполнительной власти, отраслевых союзов и ассоциаций.

Организационный комитет RusCableCLUB благодарит подразделение ITE Москва и выражает уверенность в том, что данное сотрудничество окажет благоприятное влияние на успех выставочных проектов компании и укрепит позиции бренда ITE, как компании с высоким уровень организации, соответствующей мировым стандартам проведения мероприятий.

Как приобрести билет на "RusCableCLUB-2018"

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Для форумчан и постоянных участников клуба действуют специальные условия. Подробности у сотрудников организационного комитета.



СПРАВКА о "RusCableCLUB"

RusCableCLUB – ежегодное мероприятие, организуемое порталом RusCable.Ru (входит в медиахолдинг "РусКабель") с 2005 года формата night-party. Участники клуба – представители организаций электротехнического сообщества: поставщики, потребители, трейдеры, а также представители крупных компаний электросетевого комплекса, государственных структур, выставочных компаний России и зарубежья. Формат мероприятия – закрытый, до 200 человек.

Встречи RusCableCLUB проводятся не только для полноценного отдыха в кругу коллег по отрасли, а способствуют налаживанию новых деловых связей и укреплению существующих.

Объединяющий бренд и оригинальный для отрасли подход в подготовке развлекательной программы, а также свои традиции и история – вот главное отличие от корпоративных праздников, деловых ужинов и бизнес-вечеров. Сайт клуба ruscableclub.ru.