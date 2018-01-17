Более 384 миллионов рублей поступило на счета ПАО "ДЭСК" в 2017 году по итогам претензионно-исковой работы

В ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в группу компаний "Россети") подвели итоги претензионно-исковой работы Общества в 2017 г. Управляющий директор компании Магди Гитинов отметил, что в прошедшем году особое внимание было уделено отстаиванию интересов Общества посредством обращения в судебные органы. Как было заявлено, на качественно новый уровень вышло взаимодействие с судебными приставами республики (УФССП России по Республике Дагестан).

За 2017 год ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в отношении потребителей-неплательщиков для взыскания задолженности подано 9622 исковых заявлений на общую сумму более 5,7 млрд рублей. Общая же сумма поступивших денежных средств по результатам претензионно-исковой работы в 2017 г. составила более 384 млн рублей.

Управляющий директор ПАО "ДЭСК" Магди Гитинов обозначил: в наступившем году меры по укреплению платежной дисциплины потребителей будут усилены. "Претензионно-исковая работа носит превентивный характер. Потребитель-неплательщик должен знать, что избежать ответственности не удастся. От того, насколько профессионально будем отстаивать интересы компании в судах различных инстанций, зависит очень многое. В том числе и результаты мероприятий по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы", - считает руководитель дагестанского гарантпоставщика Магди Гитинов.