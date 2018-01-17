Греф невысоко оценил нынешние шансы российских компаний стать глобальными

Российские компании имеют шанс стать по-настоящему глобальными, но эти шансы небольшие без улучшения геополитической ситуации, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Во время дискуссии "Бизнес и государство: модели партнерства в цифровую эпоху" на Гайдаровском форуме прозвучал вопрос о том, есть ли у российских компаний шанс стать глобальными, и что надо сделать для реализации этого шанса.

"Глупо было бы сказать, что шанса нет, я бы сказал, что шанс есть всегда, но шанс небольшой. Нужно ли здесь что-то сделать государству? Конечно, нужно. Государствам вообще нужно улучшить геополитическую ситуацию", — сказал Греф.

"Мы — одна из компаний, которая очень быстро становилась глобальной, а сейчас мы потихоньку сворачиваемся. Потому что мы под санкциями, нам чрезвычайно тяжело работать в других юрисдикциях", — глава Сбербанка.

Он также привел пример давления, которое оказывается на компанию "Лаборатория Касперского".

РИА Новости