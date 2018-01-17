Китай сократил импорт меди, но увеличил закупки концентрата

По предварительным данным китайской таможенной службы, в декабре 2017 г. в страну поступило из-за рубежа 450 тыс. т необработанной меди (аноды, рафинированная медь, полуфабрикаты), что на 4,4% уступает ноябрьскому показателю, наивысшему в 2017 г., и на 8,2% - декабрю 2016 г.

Всего в 2017 г. Китай импортировал 4,69 млн. т меди, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. При этом прошлогодний показатель стал наименьшим с 2013 г.

В то же время, поставки медного концентрата в Китай в 2017 г. установили новый рекорд в размере 17,35 млн. т, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Максимальный объем закупок пришелся на ноябрь прошлого года — 1,78 млн. т. В декабре на национальный рынок поступило из-за рубежа 1,65 млн. концентрата, что примерно соответствовало уровню аналогичного месяца годичной давности.

Специалисты объясняли увеличение закупок меди и концентрата в ноябре опасениями по поводу сокращения внутреннего производства. Некоторые крупные китайские компании, в частности, Tongling и Jiangxi Copper, действительно были вынуждены уменьшить выпуск, чтобы не ухудшать экологическую ситуацию.

Однако спад в декабре, по мнению Хелен Лау, аналитика из гонконгской компании Argonaut Securities, означает сужение внутреннего потребления меди в Китае. Зимой снизилась активность в строительном секторе, а перебои с поставками природного газа привели к сокращению промышленного производства.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"