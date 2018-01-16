Кубаньэнерго направило 440 млн рублей на строительство новых объектов для потребителей краснодарского энергорайона

Специалисты Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний ПАО "Россети") в 2017 году построили 1070 энергообъектов и ввели 50 мегаватт (МВА) дополнительной мощности для потребителей льготной категории пригорода Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов края, а также Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея. На строительство энергообъектов направлено порядка 440 млн руб.

В числе построенных объектов – воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью порядка 250 км, более 800 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Основной целью выполнения данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории, а также обеспечение качественной электроэнергией уже имеющихся абонентов.

Потребители, относящиеся к льготной категории, могут подать заявку на технологическое присоединение один раз в три года в одном муниципальном образовании. Указанная в заявке мощность не должна превышает 15 кВт с учётом ранее присоединённой мощности. Расстояние по прямой до необходимого уровня напряжения (до 20 кВт включительно) составляет не более 500 метров в сельской местности, 300 метров в городах и посёлках городского типа.

Для получения информации и заключения договора потребители Краснодарского филиала Кубаньэнерго могут обратиться в Центр обслуживания потребителей по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская,131 или по телефону 8(861) 255-79-84. Также информацию можно получить на сайте ПАО "Кубаньэнерго".