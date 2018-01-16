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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго направило 440 млн рублей на строительство новых объектов для потребителей краснодарского энергорайона

Кубаньэнерго направило 440 млн рублей на строительство новых объектов для потребителей краснодарского энергорайона

17 января 2018, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний ПАО "Россети") в 2017 году построили 1070 энергообъектов и ввели 50 мегаватт (МВА) дополнительной мощности для потребителей льготной категории пригорода Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов края, а также Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея. На строительство энергообъектов направлено порядка 440 млн руб.

В числе построенных объектов – воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью порядка 250 км, более 800 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Основной целью выполнения данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории, а также обеспечение качественной электроэнергией уже имеющихся абонентов.

Потребители, относящиеся к льготной категории, могут подать заявку на технологическое присоединение один раз в три года в одном муниципальном образовании. Указанная в заявке мощность не должна превышает 15 кВт с учётом ранее присоединённой мощности. Расстояние по прямой до необходимого уровня напряжения (до 20 кВт включительно) составляет не более 500 метров в сельской местности, 300 метров в городах и посёлках городского типа.

Для получения информации и заключения договора потребители Краснодарского филиала Кубаньэнерго могут обратиться в Центр обслуживания потребителей по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская,131 или по телефону 8(861) 255-79-84. Также информацию можно получить на сайте ПАО "Кубаньэнерго".

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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