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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность гипермаркету в Ленобласти

Ленэнерго обеспечило мощность гипермаркету в Ленобласти

17 января 2018, 14:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило 1,5 МВт мощности гипермаркету оптовой и розничной торговли во Всеволожском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110 кВ №335 "Икея-Кудрово".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и проложили две кабельные линии 10 кВ. Установленная подстанция оснащена устройством автоматического включения резерва, которое позволит предотвратить перебои в электроснабжении потребителя.

"Оптоклуб Ряды" – российская торговая сеть, действующая в формате складских клубов. Новый филиал сети откроется в активно застраивающемся Всеволожском районе Ленобласти. Оптоклуб имеет круглосуточный режим работы и оснащен парковкой на 638 мест.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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