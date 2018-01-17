"Ленэнерго" обеспечило мощность гипермаркету в Ленобласти

Хронология RusCable.Ru за 2017 год
17 января 2018, 14:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило 1,5 МВт мощности гипермаркету оптовой и розничной торговли во Всеволожском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110 кВ №335 "Икея-Кудрово".
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и проложили две кабельные линии 10 кВ. Установленная подстанция оснащена устройством автоматического включения резерва, которое позволит предотвратить перебои в электроснабжении потребителя.
"Оптоклуб Ряды" – российская торговая сеть, действующая в формате складских клубов. Новый филиал сети откроется в активно застраивающемся Всеволожском районе Ленобласти. Оптоклуб имеет круглосуточный режим работы и оснащен парковкой на 638 мест.