МОЭСК установит в 2018 году на опорах, прилегающих к заказнику "Журавлиная родина", 1000 птицезащитных устройств

Энергетики ПАО "МОЭСК" (ГК "Россети") до конца 2018 года установят 1000 птицезащитных устройств (ПЗУ) на территории Талдомского муниципального района Московской области. Заказник "Журавлиная родина" - крупнейшее в России место предполетного скопления серых журавлей. Среди обитателей заказника – 227 видов птиц, большинство из которых внесены в Красную книгу.

Программа по установке ПЗУ в заказнике реализуется в ПАО "МОЭСК" с осени 2015 года. За 2015- 2017 годы энергетики установили на опорах ЛЭП 6-10 кВ в "Журавлиной родине" более 2200 таких устройств.

В 2018 году начнутся работы по установке ПЗУ уже на прилегающей к заказнику территории.

Птицезащитное устройство обеспечивает безопасность пернатых с размахом крыльев до 1,3 метра. Оно крепится на штыревые изоляторы с примыкающим к ним участками токонесущих(токоведущих) проводов и практически исключает возможность поражения птиц током.

Директор Северных электрических сетей – филиала ПАО "МОЭСК" Алексей Иржак подчеркивает, что задача энергетиков – обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории заказника.

Ольга Гринченко, директор "Журавлиной родины", отмечает, что МОЭСК первой в Центральном федеральном округе приступила к реализации программы по установке ПЗУ. И выполнила работу качественно. На очереди – оснащение опор ЛЭП птицезащитными устройствами на западе и востоке Московской области. До 2020 года здесь планируется оснастить опоры ЛЭП 6-10 кВ более 2000 ПЗУ.