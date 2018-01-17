Нижегородская ГЭС в 2017 году помогла 15 социальным учреждениям региона

Нижегородская ГЭС (филиал РусГидро) в рамках благотворительной программы "Чистая энергия" в 2017 году направила 3,3 млн рублей на поддержку объектов социальной сферы Городецкого района и Нижегородской области.

Финансовую помощь гидроэнергетиков получили 15 учреждений Городца и Заволжья: детские сады, школы, реабилитационные и социальные центры, творческие объединения, технические кружки и спортивные секции. В рамках традиционной акции "Детскую площадку – родному городу" открылся новый игровой комплекс в г. Заволжье.

Среди объектов постоянной помощи - Дом ребенка г. Заволжья, где в этом году отремонтировали веранду для пребывания малышей на свежем воздухе; городская больница, для которой закупили реанимационное оборудование; Городецкий реабилитационный центр для детей-инвалидов – их обеспечили лечебными тренажерами. В новогодние праздники сладкие подарки от ГЭС получили дети из малообеспеченных семей.

Кроме того, четвертый год компания РусГидро помогает реализации просветительского проекта "Экопарк" в Государственном природном биосферном заповеднике "Керженский" (Нижегородская обл.). За это время благоустроена и огорожена территория парка, установлены информационные стенды, обустроены места гнездовий птиц, построены понтонная смотровая площадка на озере, экопарковка. Для посетителей экопарка открыта интерактивная познавательная площадка с информацией об обитателях заповедника.

По итогам 2017 года Нижегородская ГЭС отмечена почетным знаком "Благотворитель Земли Городецкой" и Благодарностью Администрации и Земского собрания Городецкого района за вклад в развитие региона и выполнение договора социально-экономического партнерства "Содружество"*.

Для ПАО "РусГидро" социальная ответственность является неотъемлемой и важной частью работы. Компания на долгосрочной основе развивает программы, направленные на решение гуманитарных и образовательных проблем общества в целом и отдельных его представителей. В этой сфере одной из ключевых программ ПАО "РусГидро" является комплексная благотворительная программа "Чистая энергия". В рамках программы в регионах присутствия компании реализуются различные проекты, в т. ч. экологические, образовательные, направленные на развитие массовых видов спорта, поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

* Договор "Содружество" - соглашение местной власти и предприятий Городецкого района. Помогает совместно решать вопросы социально-экономического развития района, включая реализацию инвестиционных проектов, содействие увеличению доходов работников реального сектора экономики и социальной сферы, поддержку одарённых детей, заботу о ветеранах и инвалидах.