ОДК начинает выпуск газотурбинных морских двигателей

Предприятие "ОДК-Сатурн", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, завершило госиспытания и наладило производство газотурбинных двигателей для морских судов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, посетивший в четверг с инспекцией рыбинское предприятие. Ранее на отечественных кораблях использовались силовые установки украинского производства.

"Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям", – приводит слова Юрия Борисова агентство РИА Новости. Также замминистра отметил, что рыбинское предприятие полностью выполнило программу гособоронзаказа за прошлый год.

Двигатели, которые будут строить на "ОДК-Сатурн", предназначены для широкого спектра кораблей, начиная от судов на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена" и заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.

В частности, двигателями производства "ОДК-Сатурн" может быть оснащена вторая тройка фрегатов проекта 11356. Юрий Борисов подчеркнул, что эти суда заложены и находятся в разной степени готовности, работы по ним были приостановлены, "но теперь их строительству ничего не мешает".

Напомним, в рамках программы импортозамещения ОДК в Рыбинск создана отечественная база морского газотурбостроения. В эксплуатацию в 2017 году был введен сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов, предназначенный для проведения комплексных испытаний морских ГТД, газотурбинных и дизель-газотурбинных агрегатов в различных конфигурациях. Кроме того, разработаны высокоэффективные российские ГТД морского назначения.