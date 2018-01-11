 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Оренбургэнерго предупреждает: "Осторожно, возможен обман"!

Оренбургэнерго предупреждает: Осторожно, возможен обман!

17 января 2018, 16:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

Обсудить на форуме

204 просмотра

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" предупреждают жителей Оренбургской области об участившихся случаях незаконной установки электросчетчиков. Лжеэнергетки представляются работниками или подрядчиками филиала "Оренбургэнерго", ходят по квартирам, домам и предлагают заменить счетчики.

- Такие "специалисты" навязывают потребителям свои услуги, зачастую, когда в этом абсолютно нет необходимости, т.е прибор учета исправен, межповерочный интервал не истек, - рассказывает Виктор Зильберштейн, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала "Оренбургэнерго".

Энергетики обращают внимание, что для определения необходимости замены счетчика, нужно найти на корпусе прибора год изготовления и прибавить 16 лет (это срок межповерочного интервала для большинства приборов учета). Если полученное число не совпадает с нынешним годом, то прибор менять не надо. Например, 2005 + 16 = 2021. Из расчета следует, что счетчик вам придется заменить только в 2021 году.

Филиал "Оренбургэнерго" обращается к жителям с просьбой проявлять бдительность и не поддаваться на уловки таких дельцов. В случае необходимости позвоните по телефону горячей линии филиала "Оренбургэнерго" 8(3532) 98-48-48 и уточните информацию. Предупредите о возможном обмане пожилых людей!

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!