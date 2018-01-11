Оренбургэнерго предупреждает: "Осторожно, возможен обман"!

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" предупреждают жителей Оренбургской области об участившихся случаях незаконной установки электросчетчиков. Лжеэнергетки представляются работниками или подрядчиками филиала "Оренбургэнерго", ходят по квартирам, домам и предлагают заменить счетчики.

- Такие "специалисты" навязывают потребителям свои услуги, зачастую, когда в этом абсолютно нет необходимости, т.е прибор учета исправен, межповерочный интервал не истек, - рассказывает Виктор Зильберштейн, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала "Оренбургэнерго".

Энергетики обращают внимание, что для определения необходимости замены счетчика, нужно найти на корпусе прибора год изготовления и прибавить 16 лет (это срок межповерочного интервала для большинства приборов учета). Если полученное число не совпадает с нынешним годом, то прибор менять не надо. Например, 2005 + 16 = 2021. Из расчета следует, что счетчик вам придется заменить только в 2021 году.

Филиал "Оренбургэнерго" обращается к жителям с просьбой проявлять бдительность и не поддаваться на уловки таких дельцов. В случае необходимости позвоните по телефону горячей линии филиала "Оренбургэнерго" 8(3532) 98-48-48 и уточните информацию. Предупредите о возможном обмане пожилых людей!