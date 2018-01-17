Первый день Гайдаровского форума – 2018

Подведены итоги первого дня IX Гайдаровского форума. Его ключевым событием стала пленарная дискуссия "Цели и ценности" с участием Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Спикеры обсудили риски для глобальной экономики на ближайшие годы. Актуальными вызовами современности Дмитрий Медведев назвал рост неравенства в доходах, неравномерность территориального развития, риск искусственного закрепления технологического занавеса между регионами мира, а также обеспечение безопасности в цифровом пространстве.

В своей речи Председатель Правительства отметил, что проблемы, возникающие в связи с взрывными технологическими изменениями, все больше выходят за рамки экономики и ставят острые и неожиданные вызовы этического характера. "Вопрос в том, насколько мы готовы к таким быстрым и кардинальным изменениям. Скорее всего, готовы не вполне", – заявил глава Правительства.

Дмитрий Медведев подчеркнул важность развития современного инновационного образования: "Уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе образования и здравоохранения, повышению квалификации и доходов тех, кто работает в этих сферах".

Участниками основной сессии выступили председатель правления JP Morgan Chase International, председатель Банка Израиля (1991–2000) Якоб Френкель; главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева; президент Европейского центра политики, президент Европейского совета (2009–2014) Херман Ван Ромпёй; политолог, председатель правления Центра либеральных стратегий в Софии и научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Крастев; министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен. Эксперты обратили внимание на актуальность угрозы растущей популярности популистских политических течений для международных интеграционных процессов. Модерировал дискуссию ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Отдельное внимание в программе первого дня форума было уделено вопросам здравоохранения. Этой теме посвятили деловой завтрак "Инвестиции в сферу общественного здоровья" и экспертную дискуссию "Глобальные тренды здравоохранения".

На деловом завтраке спикеры рассмотрели правила формирования здорового образа жизни, рост экономики и благосостояния, эффективность инвестиций компаний в новые проекты, особенности инфраструктуры медицины и здоровья в России, технологические изменения. Модератором выступил Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России.

Ректор Президентской академии Владимир Мау рассказал о практических мерах для повышения качества человеческого капитала как ключевого направления развития страны. Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, отметила, что в 2018 г. одним из приоритетных направлений работы Минздрава станет борьба с онкологическими заболеваниями. Глава ведомства озвучила положительные тенденции сферы: за последние пять лет в России удалось на 80% снизить потребление алкоголя, на 22% уменьшить количество курильщиков среди взрослых и в три раза – среди подростков.

В деловом завтраке "Инвестиции в сферу общественного здоровья" приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, а также представители фармацевтической индустрии и эксперты отрасли.

Дискуссия "Глобальные тренды здравоохранения" стала площадкой обсуждения тенденций в здравоохранении. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян, выступивший модератором, заявил: "Тот вектор развития российского здравоохранения, который отмечен последние годы, с акцентом на инновационное развитие, на пациент-ориентированную, ценностно-ориентированную модель, отвечает лучшим общемировым практикам в этом направлении". Спикеры проанализировали возможные форматы взаимодействия государства и бизнеса для реализации лучших практик и балансирования бюджета.

Вектор развития социальной политики определили эксперты на панельной дискуссии "Останется ли социальная политика национальным приоритетом". Выступающие отметили важность перехода от борьбы с бедностью к росту среднего класса, необходимость выбора модели для социального развития в регионах, рассмотрели отечественный опыт и приоритеты для соцсферы. Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева озвучила положительные тенденции, в числе которых рекордно низкая инфляция, оживление на потребительском рынке, рост заработных плат в районе 4–5%. Иная ситуация с доходами населения, которые уменьшаются. "В течение последнего года у нас доходы падали в трех четвертях российских регионов", – подчеркнула она. Для решения проблемы падения доходов, по словам спикера, нужен рост среднего класса. Два тренда социальной политики – образование и здоровье – выделила руководитель направления "Человеческий капитал" Центра стратегических разработок Лилия Овчарова. "Нам нужна та социальная политика, которая будет способствовать инклюзивному и умному росту", – подчеркнула эксперт.

Одной из ключевых тем IX Гайдаровского форума стала эффективность госуправления и бюджетных расходов. В рамках дискуссионной площадки участники предложили варианты сокращения бюджетных трат и дали рекомендации по улучшению системы госуправления. Спикеры были солидарны в том, что необходимо ужесточить контроль за использованием бюджетных средств. Модератором сессии выступил председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Ключевые доклады представили председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова и министр финансов РФ Антон Силуанов. Одним из главных заявлений Татьяны Голиковой стало предложение об объединении трех негосударственных фондов – Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда России – в единый государственный внебюджетный фонд. На данный момент на работу более 160 тыс. человек во внебюджетных фондах тратится 143,8 млрд руб. из Фонда оплаты труда. Создание единой информационной системы позволило бы сократить расходы. Антон Силуанов в своем докладе отметил, что очень важно выстроить систему управления, для работы которой требовалось бы меньше ресурсов. Одной из важных задач спикер выделил "создание четкого механизма принятия управленческих решений и доведения их до конца". Экспертами сессии выступили ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, а также руководители регионов России.

Во время форума впервые был представлен национальный доклад о развитии высокотехнологичного бизнеса в регионах России, разработанный РАНХиГС и АИРР совместно с Группой "Интерфакс". Модератором презентации стал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев. Также в первый день форума прошла сессия, посвященная рейтингу инновационных регионов страны.

Темпы роста мировой экономики, распределение благ глобализации, роль человеческого капитала в экономике будущего проанализировали российские и международные эксперты в ходе дискуссии "Разделительные линии в мировой экономике". Вопросы обсуждения – темпы роста мировой торговли после кризиса, интеграционные соглашения, интеграционная повестка России. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, заметил, что за последние три года реализация программы по импортозамещению была успешной. Стали появляться новые виды промышленной продукции. В прошлом году впервые за 10 лет рост экспорта продукции составил порядка 19%.

Российско-испанские и российско-французские отношения обсудили участники Гайдаровского форума. Взаимодействие России и Франции по линии гражданских обществ – одна из тем докладов участников дискуссии "Трианонский диалог: город будущего". Стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Испанией для европейской и международной стабильности подчеркнули спикеры в ходе сессии "Россия – Испания: новые возможности".

Ряд дискуссий был посвящен проблемам и вызовам государственного управления, поднимались вопросы внедрения проектного управления в органах власти.

Вовлеченность российских вузов в инновационную деятельность отметили в рамках дискуссии "Компании-лидеры и университеты: задачи и рецепты технологического прорыва". Основные тенденции бизнес-образования в будущем перечислили в ходе открытого диалога "Модель бизнес-школы для лидеров XXI века".

Уроки истории рассмотрели спикеры на сессии "Революция 1917 г.: уроки через 100 лет". Российские и зарубежные историки провели дискуссию об актуальных подходах к оценке итогов Октябрьской революции.

В числе спикеров форума – главы российских регионов, министерств и ведомств, представители образовательных, бизнес-структур. Участие в дискуссиях форума также приняли Анатолий Чубайс, председатель правления ООО "УК "РОСНАНО"; Алексей Репик, президент "Деловой России", председатель совета директоров Группы компаний "Р-Фарм"; Вадим Власов, президент группы компаний "Новартис" в России; Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении; Томаш Боченек, президент Microsoft в России; Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Михаил Абызов, министр Российской Федерации; Кирилл Дмитриев, генеральный директор АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций"; Александр Повалко, генеральный директор, председатель правления АО "РВК"; Эско Ахо, председатель совета директоров East Office of Finnish Industries; Хосе Антонио Вера, президент Агентства EFE; Филипп Барруа, глобальный директор по корпоративным вопросам "Новартис"; Том Робинсон, президент AACSB International; Александр Уткин, генеральный директор Cotton Way.