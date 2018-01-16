Платежи потребителей КЧР улучшились, число отключений должников – уменьшилось

В 2017 году специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") отключили от электроснабжения 1 175 потребителей-должников, это около 6% от общего количества получивших уведомления о грозящем отключении за имеющуюся задолженность. Таким образом, количество злостных неплательщиков республики сократилось почти на 40% по сравнению с 2016 годом, а по сравнению с 2015 годом уменьшилось в три раза.

Всего от гарантирующего поставщика электроэнергии АО "Карачаево-Черкесскэнерго" в филиал в 2017 г. поступила 18 801 заявка на отключение абонентов-неплательщиков, из них 17 623 заявок, то есть около 94%, были отозваны гарантпоставщиком, так как абоненты, не дожидаясь отключения от питающей линии, сразу же погасили свои долги.

При этом самыми дисциплинированными оказались потребители Адыге-Хабльского и Ногайского районов, которые входят в зону ответственности Адыге-Хабльских РЭС, где за долги за электроэнергию из 3 261 потребителя, получившего уведомления, отключены всего 87. В числе других добросовестных плательщиков – абоненты в зоне ответственности Хабезских, Зеленчукских РЭС и Зеленчукских электросетей.

Как отметил директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" Владимир Халюзин, улучшению платежной дисциплины потребителей Карачаево-Черкесии способствует постоянная совместная профилактическая работа специалистов филиала с энергосбытовой организацией, в ходе которой энергетики доводят до абонентов информацию о последствиях несвоевременной оплаты за электроэнергию, размер штрафных санкций за просрочку платежа и последующие расходы, связанные с оплатой услуг по подключению к ЛЭП.

Ввод режима ограниченного энергопотребления регламентирован Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".

С 2016 года в Кодексе об административных правонарушениях РФ ужесточена административная ответственность за нарушение исполнения обязательств по оплате за потреблённые энергоресурсы и штрафы для юрлиц за это правонарушение установлены в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 40 до 100 тысяч рублей или же они могут быть дисквалифицированы на срок от двух до трех лет.

В отношении неплательщиков с 1 января 2016 г. действуют новые положения Федерального закона № 35 "Об электроэнергетике", которые предусматривают введение новых штрафных санкций, и для тех, кто накапливает долг месяцами, ежедневное увеличение пени приравнено к стоимости рыночных процентов по кредиту.