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Новости компаний

Продай использованный деревянный барабан "Камскому кабелю" – сохрани дерево

Продай использованный деревянный барабан Камскому кабелю – сохрани дерево

17 января 2018, 15:08
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

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"Камский кабель" принимает на выгодных условиях деревянные барабаны, бывшие в употреблении.

Если ваш барабан имеет маркировку "Камский кабель", дата выпуска не превышает 6 месяцев, он в отличном состоянии: отверстие для провода не разбито, присутствуют все шпильки и гайки, доски целые без трещин и гнили, мы готовы предложить вам самые лучшие цены.

Ознакомиться с подробными условиями и с проектом договора можно на сайте предприятия по ссылке: http://kamkabel.ru/production/pokupka-barabanov/.

Дерево – это материал, который может использоваться несколько раз без потери качества. Используя барабаны повторно, мы сохраняем наши леса.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"
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