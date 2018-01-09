Продай использованный деревянный барабан "Камскому кабелю" – сохрани дерево

"Камский кабель" принимает на выгодных условиях деревянные барабаны, бывшие в употреблении.

Если ваш барабан имеет маркировку "Камский кабель", дата выпуска не превышает 6 месяцев, он в отличном состоянии: отверстие для провода не разбито, присутствуют все шпильки и гайки, доски целые без трещин и гнили, мы готовы предложить вам самые лучшие цены.

Ознакомиться с подробными условиями и с проектом договора можно на сайте предприятия по ссылке: http://kamkabel.ru/production/pokupka-barabanov/.

Дерево – это материал, который может использоваться несколько раз без потери качества. Используя барабаны повторно, мы сохраняем наши леса.

