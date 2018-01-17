Ресурса для тестирования 5G на всех не хватило

"Ростелеком" получил частоты для тестирования 5G в наиболее подходящем для этого диапазоне 3,4–3,8 ГГц, что позволит компании в 2018 году реализовать все заявленные проекты в этой сфере. Другим операторам повезло меньше: заявка МТС на частоты для теста 5G отклонена госкомиссией, а "Вымпелкома" — отложена. Последний рассчитывает добиться одобрения на следующем заседании.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не приняла общего для рынка решения об использовании полос радиочастот 3400–3800 МГц и 24,25–29,5 ГГц для тестирования связи 5G из-за возражений ФСО и "Роскосмоса", следует из опубликованного протокола заседания, прошедшего в конце декабря. Полностью одобрена лишь заявка структур "Ростелекома", частично — Национального исследовательского института технологий и связи (НИИТС). "Ростелеком" получил частоты 3400–3800 МГц в Казани и Иннополисе (Татарстан), Санкт-Петербурге, Белгородской и Ивановской областях, Калининграде и Светлогорске, Москве, Красногорске ("Крокус Экспо") и Сколково. НИИТС дали для исследований полосы 25,25–27,5 ГГц, 31,8–33,4 ГГц, 40,5–42,5 ГГц и 66–71 ГГц на территории Москвы.

Надежды других операторов не оправдались. Заявка МТС на частоты 27,5–28,35 ГГц отклонена, а срок рассмотрения заявки "Вымпелкома" на частоты 25,25–29,5 ГГц и 3400–3800 МГц продлен — она будет рассмотрена на следующем заседании, следует из протокола. Его дата пока не определена. В "Вымпелкоме" все же рассчитывают на положительное решение. "Компания полностью готова в плане как технологических, так и экспертных ресурсов проводить тестирование 5G в перспективных диапазонах частот. Мы уже тестируем с нашими вендорами технологии, которые лягут в основу 5G",— отметили в пресс-службе оператора. В МТС воздержались от комментариев.

"Ростелекому" решение ГКРЧ позволит реализовать все заявленные планы по созданию опытных зон 5G в Иннополисе, Сколково и Эрмитаже, говорят в пресс-службе оператора. Гендиректор НИИТС Александр Минов отметил, что институт получил уникальные частоты для тестирования перспективного оборудования 5G. "Впереди большая работа, к которой мы приглашаем как производителей, так и операторов, не имеющих такого частотного ресурса",— отметил он. Ранее первым частоты для тестирования 5G получил "МегаФон": в июле 2017 года ГКРЧ выделила компании ресурс в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 24,25–29,5 ГГц.

Получить максимум запрашиваемых частот операторам нужно, чтобы продемонстрировать большие скорости 5G. И "Ростелекому", и НИИТС полученного ресурса будет достаточно, ожидает ведущий эксперт Huawei по решениям для беспроводных сетей Дмитрий Конарев. "Ростелекому" повезло с частотами: выделенный ему диапазон рассматривается в качестве приоритетного для 5G в странах Европы и некоторых других регионах, указывает ведущий эксперт по 5G Ericsson в России Георгий Муратов. "Есть большая вероятность, что для этих частот в первую очередь будет создаваться экосистема устройств пятого поколения",— поясняет он. Частоты, выделенные НИИТС, пока находятся в списке для исследования, принятом Всемирным конгрессом радиосвязи в 2015 году. По результатам исследований в 2019 году будет принято решение о возможности использования их для сетей 5G, уточняет господин Муратов.

Коммерсант