"Ростелеком" подвел итоги 2017 года по строительству сетей связи в Ульяновской области

"Ростелеком" в 2017 году построил в Ульяновской области более 150 км магистральных, межстанционных и внутридомовых оптических линий связи и провел работы по модернизации существующей сети.

В ходе реализации государственной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) в Ульяновской области "Ростелеком" ввел в эксплуатацию 63 точки доступа в интернет в селах и деревнях с численностью населения от 250 до 500 человек. Благодаря этому более 20 тыс. местных жителей получили возможность выходить в сеть.

В 2017 году "Ростелеком" подключил 18 медицинских организаций к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. Подключение учреждений к сети позволит использовать телемедицинские технологии, например, проводить дистанционные консультации больных из отдаленных районов и обучать персонал сельских медицинских учреждений, а также осуществлять электронную запись на прием к специалистам.

В рамках проекта по развитию сетей передачи данных "Ростелеком" расширил пропускную способность магистрального канала связи Ульяновск – Нижний Новгород со 100 Гбит/с до 120 Гбит/с и Ульяновск – Самара с 40 Гбит/с до 110 Гбит/с, а также внутризоновых каналов связи Карсун – Сурское с 2 Гбит/с до 10 Гбит/с, Тереньга – Сенгилей с 1 Гбит/сек до 10 Гбит/сек, Димитровград – Новая Малыкла с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с.

Также в течение прошедшего года была расширена емкость 5040 существующих портов в коммутаторах, что позволило абонентам, у которых ранее не было технической возможности, подключить интернет и Цифровое ТВ.

"Одним из масштабных проектов 2017 года можно назвать строительство резервной линии связи по самому длинному мосту в России – "Президентскому". Для этого было проложено 12,5 км оптики. Благодаря проделанной работе мы смогли повысить безопасность и устойчивость нашей сети. При возникновении внештатной ситуации на основной магистрали коммутаторы в Заволжской части Ульяновска будут переведены на резервную линию, что обеспечит бесперебойное предоставление услуг клиентам", – отметил технический директор Ульяновского филиала ПАО "Ростелеком" Алексей Забарака.

