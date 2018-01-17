В 2017 году филиал "Тулэнерго" установил более 32,5 интеллектуальных приборов учета электроэнергии АИИСКУЭ

По итогам 2017 года в зоне ответственности филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" было установлено 32 565 интеллектуальных приборов учета электроэнергии автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). Установка "умных" приборов учета электроэнергии, как у бытовых потребителей, так и у юридических лиц, позволила за 11 месяцев прошлого года снизить потери электроэнергии на 23,7 млн. кВт.ч.

По предварительным подсчетам, с учетом сложившейся динамики, в целом по итогам года снижение потерь в сетях компании составит 26,1 млн. Вт.ч.

Напомним, что АИИСКУЭ предназначена для измерения, сбора, хранения информации об электрических нагрузках энергопринимающих устройств потребителя. Кроме того, она получает, обрабатывает и хранит информацию о состоянии объектов потребителей, а также самих средств измерения (счетчиков).

Система работает в режиме on-line и позволяет контролировать наличие и качество поставляемой электроэнергии. В случае аварийных ситуаций АИИСКУЭ предоставляет информацию о количестве отключенных потребителей, а также о предполагаемом характере повреждений в электросети.

Следует отметить, что все подстанции 110/35 кВ филиала "Тулэнерго" полностью оснащены приборами учета, включенными в АИИСКУЭ, что позволяет быстро реагировать на возникающие небалансы. Всего за 2017 год по вызовам системы было осуществлено более 60 выездов на различные центры питания. Оперативное устранение небалансов позволило не допустить роста потерь в основной сети.

Реализация проекта АИИСКУЭ не только повысила качество и надежность обслуживания потребителей электроэнергии, но и значительно улучшила наблюдаемость электросети, позволила снизить коммерческие потери электрической энергии и предупредить хищение электроэнергии.

Филиал "Тулэнерго" напоминает жителям региона, что о фактах "электроворовства" или незаконного подключения к электрическим сетям можно сообщить по бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00 (звонок анонимный) или оставить анонимное сообщение на сайте http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.