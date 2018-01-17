Жителям хутора Красновка Ростовской области улучшили энергоснабжение

Хронология RusCable.Ru за 2017 год
17 января 2018, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО
Жители нескольких улиц хутора Красновка Каменского района Ростовской области поблагодарили коллектив Северо-Восточных электрических сетей ростовского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") за улучшение качества электроснабжения и оперативное реагирование на обращение. Благодарственное письмо от имени жителей направил директору ростовского филиала Сергею Чекмареву глава Красновского сельского поселения Вячеслав Новицкий.
Ранее хуторяне обратили внимание энергетиков на то, что напряжение в сети в населенном пункте начало снижаться. В максимально короткие сроки сотрудники компании установили новую трансформаторную подстанцию, смонтировали новый участок воздушных линий протяженностью более 200 метров, отремонтировали существующие ВЛ. После переключения части абонентов на новую подстанцию жители улиц Горького, Комарова, Гагарина получили качественное и надежное энергоснабжение. Кроме того, жители хутора Красновка отметили профессионализм и доброжелательность энергетиков МРСК Юга.