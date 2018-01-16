АО "ОЭК" подвело итоги по технологическому присоединению за 2017 год

Всего за 12 месяцев 2017 года в АО "Объединенная энергетическая компания" поступило 15220 заявок на технологическое присоединение. Из них 12410 заявок - на новое технологическое присоединение, что, в целом, выше показателей 2016 года.

11117 заявок было подано очно, через Центры обслуживания клиентов, 4103 заявки - в электронном виде: 2789 – через интернет-портал по технологическим присоединениям АО "ОЭК" и 1314 заявок – через Официальный сайт Мэра Москвы.

АО "ОЭК" на постоянной основе осуществляет оптимизацию процесса взаимодействия с клиентами. В 2017 году были улучшены условия обслуживания клиентов за счет расширения возможностей портала АО "ОЭК" и Официального портала Мэра Москвы и Правительства Москвы.

Клиентам предоставляется возможность получить проект договора в электроном виде, ознакомиться с ним и подписать электронной подписью. Реализация данных возможностей позволяет исключить бумажный документооборот.

В настоящее время реализуется Пилотный проект, который предусматривает подачу потребителем единой унифицированной заявки в электронном виде по всем ресурсам, без ограничения по мощности, на единой платформе. Для Москвы данной платформой станет Официальный портал Мэра Москвы и Правительства Москвы.

В текущем году АО "ОЭК" намерено продолжить совершенствование процедуры технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе посредством онлайн обращений, а также развивать новые сервисы.

Одна из последних новинок - дополнительная услуга "ТП+", предлагающая заявителям, заключившим договор с АО "ОЭК", выполнение работ по организации учета электрической энергии на объекте заявителя, выполнение которых является обязанностью заявителя.

Кроме того, в прошлом году АО "ОЭК" запустило новую услугу для абонентов по замене или установке электросчетчиков и трансформаторов тока. Для этого нужно заполнить 6 простых пунктов анкеты. После подачи заявки специалисты компании произведут замену, опломбировку и составят акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию. Услуга оказывается в течение 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет исполнителя.

АО "ОЭК" является высококвалифицированным поставщиком услуг, предлагающим выгодные и прозрачные условия сотрудничества и обеспечивающим высококачественное и бесперебойное электроснабжение потребителей города Москвы. Компания реализует целенаправленную политику в части сокращения сроков и упрощения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям.

