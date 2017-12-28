Благодаря рейдам "Севкавказэнерго" снизил хищения потребителей электроэнергии вполовину

На протяжении 2017 года специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") активно боролись с незаконным потреблением электроэнергии. С этой целью в каждом районе электрических сетей в Северной Осетии проводились массовые рейдовые проверки с участием представителей правоохранительных органов и с привлечением средств массовой информации.

В первую очередь выявлялось несанкционированное подключение к сетям, вмешательство в работу приборов учета, а также самовольные подключения после ограничения подачи электроэнергии за накопленные долги.

Всего на территории республики энергетики провели около 445 рейдов, по итогам которых составлено 314 актов неучтенного потребления электроэнергии в общем объеме 1,967 млн кВт.ч на сумму более 5,6 млн рублей. Похищенный объем ресурса сопоставим с суточным потреблением электроэнергии города Владикавказа с численностью населения более 300 тысяч человек. Благодаря массовым проверкам компания смогла снизить количество хищений на 56 % по сравнению с 2016 годом.

Больше всего недобросовестных потребителей оказалось во Владикавказе, где специалисты городских электрических сетей пресекли 106 нарушений на общую сумму более 4 млн рублей. Незаконные подключения использовали 37 юридических лиц и 69 владельцев собственных домовладений.

В энергокомпании отмечают, что всем нарушителям придется заплатить намного больше, чем они могли бы оплатить, пользуясь электроэнергией законно. Начисленная задолженность за неучтенное потребление электроэнергии по актам будет взыскана в соответствии с законодательством РФ.

Помимо компенсации убытков, нанесенных энергокомпании, потребители-нарушители должны будут оплатить штраф, который для физических лиц составляет 10-15 тыс. рублей, должностных лиц — 30-80 тыс. рублей (или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет), юридических лиц – 100-200 тыс. рублей. Они также могут быть привлечены к уголовной ответственности с минимальным наказанием – штрафом до 80 тыс. рублей, максимальным – лишением свободы на срок до 2-х лет.

Энергетики предупреждают, что хищение электроэнергии может отразиться на качестве электроснабжения. Самовольные подключения к электросетям провоцируют перепады напряжения в сети, что может стать причиной выхода из строя бытовой техники.