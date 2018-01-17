Доклад о развитии высокотехнологичного бизнеса в регионах России впервые представлен на ГФ-2018

16 января на Гайдаровском форуме – 2018 впервые был представлен Национальный доклад о развитии высокотехнологичного бизнеса в регионах России. Его разработали РАНХиГС и АИРР совместно с Группой "Интерфакс".

Модератором презентации выступил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. Представитель ведомства напомнил, что доклад был основан на рейтинге "Инновационный бизнес в регионах России".

С результатами работы участников ознакомили сотрудники РАНХиГС. Заведующая Лабораторией исследований корпоративных стратегий и поведения фирм РАНХиГС Вера Баринова представила концепцию национального доклада. "Сейчас hi-tech в России – это более трети всех работников, более 20% ВВП, около 15% в экспорте, – рассказала Вера Баринова. – Наш доклад показывает реальную ситуацию в России. Исходя из той работы, которую мы провели, можно оценить, в каких регионах созданы лучшие условия и где компании демонстрируют лучшие результаты".

"Глобальная цель доклада – определить потенциальные центры сырьевого роста отечественной экономики", – добавила Вера Баринова. По словам спикера, доклад позволяет отслеживать ежегодную динамику развития высокотехнологичного сектора экономики регионов, что важно для принятия взвешенных политических решений.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Степан Земцов представил наиболее интересные кейсы, которые разработчики изучили в процессе подготовки национального доклада. "Сейчас, по нашим оценкам, в России занято примерно 15 млн человек в высокотехнологичном секторе, но эта цифра постепенно уменьшается, – отметил Степан Земцов. – Более 20% сотрудников hi-tech заняты в трех регионах: Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург".

Разработчики пояснили, что в исследовании используется система показателей, учитывающая условия для технологического предпринимательства и результаты развития высоких технологий в регионах России. В качестве ключевых условий для развития высокотехнологичного бизнеса учитывались ресурсы капитала, труда, институциональная среда, инфраструктурная обеспеченность и научный потенциал регионов. "Мы надеемся, что наш доклад будет использоваться как аналитический инструмент, то есть позволит понять регионам, в чем их минусы и плюсы", – добавил Степан Земцов.

По мнению разработчиков, сравнение со среднерегиональными значениями позволит выявить возможности роста каждой территории. "Есть много регионов, где сложились довольно хорошие условия и есть ресурсы для развития высоких технологий", – подвел итог своего выступления Степан Земцов.

В обсуждении доклада приняли участие первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов, генеральный директор АНО "Агентство по технологическому развитию" Максим Шерейкин, советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник, а также заведующий отделом кластерной политики НИУ ВШЭ Евгений Куценко. Эксперты высказали свои замечания и дополнения, которые разработчики обещали учесть в следующем году.