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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Чувашэнерго" подключили к электроснабжению новые улицы в 18 районах Чувашии

Энергетики Чувашэнерго подключили к электроснабжению новые улицы в 18 районах Чувашии

18 января 2018, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

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В соответствии c утвержденной инвестиционной программой в 2017 году филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго" завершил строительство новых улиц в населенных пунктах в 18 районах Чувашской Республики.

Для электроснабжения новых улиц в сельских населенных пунктах ЧР выполнено строительство воздушных линий ВЛ 0,4-10 кВ с вводом в основные фонды 62,967 км ВЛ 0,4-10 кВ и 3,749 МВА трансформаторной мощности. В том числе в рамках исполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение – 60,895 км ВЛ 0,4-10 кВ и 3,429 МВА трансформаторной мощности. В 2018 году, согласно скорректированному объему, планируется ввести в эксплуатацию 79,174 км ВЛ 10-0,4 кВ и 3,14 МВА трансформаторной мощности.

Строительство новых линий электропередачи – одно из важнейших направлений в инвестиционной деятельности филиала "Чувашэнерго", ориентированное на повышение надежности энергоснабжения потребителей, обеспечение бесперебойной работы электросетевого оборудования, а также создание резерва мощностей для развития экономики Чувашской Республики.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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