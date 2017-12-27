Энергетики "Чувашэнерго" подключили к электроснабжению новые улицы в 18 районах Чувашии

В соответствии c утвержденной инвестиционной программой в 2017 году филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго" завершил строительство новых улиц в населенных пунктах в 18 районах Чувашской Республики.

Для электроснабжения новых улиц в сельских населенных пунктах ЧР выполнено строительство воздушных линий ВЛ 0,4-10 кВ с вводом в основные фонды 62,967 км ВЛ 0,4-10 кВ и 3,749 МВА трансформаторной мощности. В том числе в рамках исполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение – 60,895 км ВЛ 0,4-10 кВ и 3,429 МВА трансформаторной мощности. В 2018 году, согласно скорректированному объему, планируется ввести в эксплуатацию 79,174 км ВЛ 10-0,4 кВ и 3,14 МВА трансформаторной мощности.

Строительство новых линий электропередачи – одно из важнейших направлений в инвестиционной деятельности филиала "Чувашэнерго", ориентированное на повышение надежности энергоснабжения потребителей, обеспечение бесперебойной работы электросетевого оборудования, а также создание резерва мощностей для развития экономики Чувашской Республики.