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Отраслевые новости: Россия

Минприроды России поддерживает CASE-IN в новом сезоне

Минприроды России поддерживает CASE-IN в новом сезоне

18 января 2018, 09:10
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА, Case-In

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Заместитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации - Руководитель Федерального агенства по недропользованию Евгений Аркадьевич Киселёв направил приветствие в адрес организаторов и участников Международного инженерного Чемпионата "CASE-IN".

В приветствии, в частности, говорится: "Арктическое направление является стратегическим вектором развития Российской Федерации на ближайшее десятилетие. Сложные климатические условия, низкая изученность территории требует внедрения продуманных инженерных решений, применения новых технологий и оборудования. Арктический регион должен стать не только областью научно-технологического развития, но и территорией международного сотрудничества. Немаловажным явяется вопрос сохранения уникальной природы Севера и его биоразвития. На возникающие вызовы невозможно ответить без квалифицированных кадров.

Уверен, что проведение чемпионата будет способствовать улучшению профессиональных навыков участников, привлечению их внимания к вопросам рационального недропользования, приращения минерально-сырьевой базы страны, сохранению ее природных богатств", - заключил Евгений Аркадьевич Киселёв.

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