Мордовский филиал принял участие в подведении итогов деятельности в области гражданской обороны

17 января 2018 года в здании Правительства Пензенской области подведены итоги деятельности Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий по гражданской обороне за 2017 год и постановке задач на 2018 год. В итоговом учебно-методическом сборе принял участие директор филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Александр Суслов.

Перед началом мероприятия был проведён смотр техники аварийно-спасательных формирований региона, беспилотных летательных аппаратов, осмотр выставки современных образцов аварийно-спасательного инструмента, приборов и средств защиты.

Выступая с докладом, Александр Суслов отметил, что для повышения устойчивости функционирования объектов топливно-энергетического комплекса в зимний период , планируется дальнейшее проведение ремонтных работ, модернизация производства, техническое перевооружение, реконструкция оборудования на пензенском тепловом узле.

