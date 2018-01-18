Путин выступил за координацию по развитию "интернет-экономики" в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин в обращении к главам государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отметил необходимость координации действий по развитию "интернет-экономики" и формированию общих правил ведения цифровой торговли, сообщается на сайте Кремля.

"Считаем необходимым ускорить реализацию общей "цифровой повестки" Союза. Координировать действия по развитию "интернет-экономики", формированию общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и её защиты. Внедрять высокие технологии в государственное управление, промышленность, системы таможенного регулирования, другие сферы. Запускать совместные конкурентоспособные, инновационные и наукоёмкие производства", — говорится в обращении.

Российский президент подчеркнул важность более активного подключения к интеграционным инициативам деловых кругов: крупного бизнеса, а также представителей малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в послании говорится, что нужно более эффективно задействовать для финансирования межгосударственных проектов, имеющих сильный интеграционный эффект, ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.

РИА Новости