"Росатом" нашел деньги для Финляндии

Как сообщает “Ъ”, "Росатом" начал привлекать внешнее финансирование для строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии: Совкомбанк откроет проектной компании Fennovoima кредитную линию на €500 млн. До сих пор проекту АЭС общей стоимостью до €7 млрд были обещаны только средства ФНБ (до 150 млрд руб.), но выделение траншей в 2016–2017 годах было отложено. "Росатом", владеющий в Fennovoima 34%, должен искать внешнее финансирование для проекта, но до последнего времени коммерческих кредитов "Ханхикиви-1" не получала.

Совкомбанк заключил соглашение о финансировании проекта "Росатома" в Финляндии — строительства АЭС "Ханхикиви-1" (ранее оценивалось в €6,7–7 млрд), рассказали “Ъ” в банке и госкорпорации. Речь идет о кредитной линии до €500 млн, срок ее действия — 12 лет. Получателем средств будет строящая АЭС проектная компания Fennovoima (у "Росатома" — 34%, у консорциума финских инвесторов Voimaosakeyhtio SF — еще 66%).

Прочие условия кредитования, в частности ставку, стороны не раскрывают. Первый зампред правления и акционер Совкомбанка Сергей Хотимский заметил лишь, что банк "кредитует клиентов с минимальной маржой". "Кредитная линия подтверждает привлекательность проектов “Росатома” для коммерческих инвесторов",— считает директор по коммуникациям "Русатом Энерго Интернешнл" (РЭИН, структура "Росатома", девелопер проектов "Ханхикиви-1" и турецкой АЭС "Аккую") Роман Дюкарев. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, средний срок окупаемости новых АЭС на европейском рынке без субсидий составляет 25 лет.

АЭС "Ханхикиви-1" (1,2 ГВт) — один из двух проектов "Росатома" в ЕС (наряду с венгерской "Пакш-2"). Госкорпорация в 2013 году получила контракт на сооружение АЭС от Fennovoima и купила долю в ней. Акционерное финансирование составит около €1,7 млрд, из них на "Росатом" приходится примерно €600 млн. Согласно договоренностям, "Росатом" оказывает содействие в привлечении внешнего финансирования на проект.

Пока под "Ханхикиви-1" зарезервированы средства российского ФНБ — "эквивалент €2,4 млрд в рублях, но не более 150 млрд руб." (по текущему курсу — €2,17 млрд). Как поясняет источник “Ъ”, ФНБ выдал первый транш на €920 млн, следующие транши должны прийти позже. При этом еще в 2016 году транши 2016 и 2017 годов (эквивалент €800 млн, но не более 51,2 млрд руб. и €600 млн, но не более 41,3 млрд руб. соответственно) были перенесены на 2018 и 2019 годы. Вчера в Минфине отказались комментировать, когда планируется выделение перенесенных траншей, в Минэкономики не ответили “Ъ”. Но отметим, что правила выделения средств ФНБ под уже согласованные проекты крайне сложны, и ОАО РЖД и ГК "Автодор" столкнулись в 2017 году с невозможностью получить их.

Кроме того, источник “Ъ” отметил, что для поставки на "Ханхикиви-1" турбинного острова GE Power Systems (ранее структура французской Alstom) планируется привлечение финансирования со страховым покрытием зарубежного экспортного кредитного агентства. В июне директор "Росатома" по финансовым вопросам Илья Ребров оценивал финансирование под турбинное оборудование в €500 млн, а общее финансирование под гарантии зарубежных экспортных агентств — в €2,8 млрд. Но линия Совкомбанка стала первым коммерческим кредитом финского проекта: как поясняет источник “Ъ”, других кредитов у Fennovoima пока нет. Он добавил, что проектная компания сама будет решать, выбирать ли кредитную линию целиком — на пополнение оборотных средств или платежи поставщикам. По расчетам “Ъ”, с учетом акционерного финансирования, средств ФНБ, страховки под поставку турбин и кредита Совкомбанка на "Ханхикиви-1" еще нужно найти около €1,8–2 млрд.

Коммерсант